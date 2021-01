“Melania è la escort di Trump”: la gravissima gaffe del giornalista Alan Friedman (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alan Friedman, stimato giornalista e scrittore, ha commesso una gaffe gravissima, definendo Melania Trump una “escort”: la furia delle donne italiane (anche di sinistra). Si tratterebbe soltanto di uno scivolone linguistico, di cui Alan Friedman ha provato a dare una propria versione, non esattamente convincente. Nelle ore successive alla diretta di Unomattina, durante la quale si è consumato l’episodio, diverse donne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021), stimatoe scrittore, ha commesso una, definendouna “”: la furia delle donne italiane (anche di sinistra). Si tratterebbe soltanto di uno scivolone linguistico, di cuiha provato a dare una propria versione, non esattamente convincente. Nelle ore successive alla diretta di Unomattina, durante la quale si è consumato l’episodio, diverse donne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - simone_dela : #AlanFriedman; 'chiedo scusa, non volevo dare della #escort a Melania, ma del puttaniere a Trump' - Babilon04354922 : RT @andrea_pecchia: Gli scandalizzati per la frase sbagliata di #Friedman su Melania #Trump #Escort sono quelli che ridevano sotto al palco… -