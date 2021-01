Mediaset sale al 24% in Prosieben Ma il piano Ue resta lettera morta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli ultimi 12 mesi della famiglia Berlusconi sono stati un crescendo di emozioni. Ma questa volta non c’entrano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli ultimi 12 mesi della famiglia Berlusconi sono stati un crescendo di emozioni. Ma questa volta non c’entrano Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Mediaset sale al 24% in Prosieben. Ma il piano Ue resta lettera morta - MilanoFinanza : Mediaset rafforza la partecipazione in ProSieben, la controllata spagnola sale al 13,18% - Key4biz : #Mediaset sale ancora nel broadcaster tedesco ProsiebenSat.1 tramite la controllata spagnola ma resta sotto la sogl… - fisco24_info : Borsa: Milano piatta con Europa dopo Bce, debole Leonardo: Sale Prosieben dopo riassetto nella partecipazione Media… - BomprezziMarco : @salcinz Non è che si dà troppa importanza a La7, guardando i dati Auditel giornalieri il Tg non supera 1,5/2 mil c… -