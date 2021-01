Maxi frode fiscale nel commercio europeo di prodotti hi-tech: a Napoli la mente. Sequestrati beni per 16 mln (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Terza Sezione criminalità economica ed informatica, ha eseguito, tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di circa 16 milioni di euro. La misura cautelare patrimoniale è stata adottata dal Gip del Tribunale di Napoli al termine di una complessa attività investigativa, anche di natura tecnica, nel settore del commercio di prodotti tecnologici ed informatici, che ha portato il 1° Nucleo Operativo Metropolitano al sequestro di disponibilità finanziarie presenti su conti correnti, beni immobili, automezzi, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Terza Sezione criminalità economica ed informatica, ha eseguito, tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente didel valore di circa 16 milioni di euro. La misura cautelare patrimoniale è stata adottata dal Gip del Tribunale dial termine di una complessa attività investigativa, anche di natura tecnica, nel settore delditecnologici ed informatici, che ha portato il 1° Nucleo Operativo Metropolitano al sequestro di disponibilità finanziarie presenti su conti correnti,immobili, automezzi, ...

fattoquotidiano : Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni - GDF : Maxi #Frode carosello nel settore #hitech. #GDF #Napoli esegue #sequestri di beni del valore di 16 milioni di euro… - AgenziaASI : Napoli: GDF Sscopre maxi frode fiscale in settore Hi-Tech, seguestrati beni per 16 milioni. - FabioBruni5 : RT @GDF: Maxi #Frode carosello nel settore #hitech. #GDF #Napoli esegue #sequestri di beni del valore di 16 milioni di euro tra #Campania,… - cronista73 : Maxi frode fiscale nel settore hi-tech, sequestrati beni per 16 milioni -