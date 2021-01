Maxi blitz anti ‘ndrangheta: indagato anche il segretario dell’Udc Cesa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oltre 350 agenti tra polizia, carabinieri e militari hanno dato il via a un’operazione contro l’ndrangheta in tutto il Paese: tra gli indagati anche Lorenzo Cesa, che si è dimesso dalla segreteria dell’Udc. (Facebook)È partito questa mattina in tutta Italia un Maxi blitz contro l’ndrangheta coordinato dalla Procura Distrettuale antimafia di Catanzaro e denominato “Basso profilo”. Impiegati nell’operazione 200 donne e uomini della Direzione Investigativa antimafia e 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, supportati da quattro unità cinofile e un elicottero. Il blitz ha coinvolto non solo boss di primo livello, ma anche imprenditori e politici. Come riportato da La Repubblica, tra gli ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oltre 350 agenti tra polizia, carabinieri e militari hanno dato il via a un’operazione contro l’ndrangheta in tutto il Paese: tra gli indagatiLorenzo, che si è dimesso dalla segreteria. (Facebook)È partito questa mattina in tutta Italia uncontro l’ndrangheta coordinato dalla Procura Distrettualemafia di Catanzaro e denominato “Basso profilo”. Impiegati nell’operazione 200 donne e uomini della Direzione Investigativamafia e 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, supportati da quattro unità cinofile e un elicottero. Ilha coinvolto non solo boss di primo livello, maimprenditori e politici. Come riportato da La Repubblica, tra gli ...

