Max Tortora | che spettacolo la moglie | la conoscete? – FOTO

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Maxha unabellissima di cui pochi conoscono l’identità. Scopriamo di chi si tratta. Max, noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Ezio Masetti nella serie “I Cesaroni”, non ama parlare della sua vita privata. Nonostante sia un attore famoso, Max ama lasciare fuori dalla luce dei riflettori tutto ciò che L'articolo proviene da Inews.it.

Peppe_Longo : RT @RaiRadio2: Oggi #21gennaio Max Tortora compie 58 anni ?? Buon compleanno, Max! ?? - giantolucarelli : RT @RaiRadio2: Oggi #21gennaio Max Tortora compie 58 anni ?? Buon compleanno, Max! ?? - DQuotidiana : RT @RaiRadio2: Oggi #21gennaio Max Tortora compie 58 anni ?? Buon compleanno, Max! ?? - Greenboy1974 : RT @RaiRadio2: Oggi #21gennaio Max Tortora compie 58 anni ?? Buon compleanno, Max! ?? - AntonioSbraga : @RaiRadio2 Tortora è il Max della comicità -

Ultime Notizie dalla rete : Max Tortora

Inews24

Max Tortora ha una moglie bellissima di cui pochi conoscono l’identità. Scopriamo di chi si tratta. Max Tortora (foto Facebook) Max Tortora, noto principalmente per aver interp ...Congelati, sospesi, pronti per un appuntamento sempre rinviato. La pandemia ha imposto il freeze-frame non solo alle nostre vite, ma anche a molti film che erano pronti subito prima ...