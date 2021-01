Maturità 2021: come lo scorso anno ci sarà solo un colloquio orale (Di giovedì 21 gennaio 2021) La scuola al tempo dei grillini è passata in secondo piano e per il secondo anno consecutivo la Maturità sarà fortemente ridimensionata. “C’è un forte orientamento a lasciare la Maturità 2021 come lo scorso anno, ovvero un maxi orale, con una stretta maggiore sull’ammissione all’esame per incentivare gli studenti a ‘stare sul pezzo’. Questo perchè c’è una geografia delle aperture che ci sorprende: non è possibile riuscire a gestirla in modo unitario”. Ad affermarlo all’ANSA è Bianca Granato, capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato. “La ministra Azzolina sta comunque procedendo a delle consultazioni. Il Pd aveva proposto una prova scritta e una orale ma dobbiamo poter dare certezza al personale scolastico ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) La scuola al tempo dei grillini è passata in secondo piano e per il secondoconsecutivo lafortemente ridimensionata. “C’è un forte orientamento a lasciare lalo, ovvero un maxi, con una stretta maggiore sull’ammissione all’esame per incentivare gli studenti a ‘stare sul pezzo’. Questo perchè c’è una geografia delle aperture che ci sorprende: non è possibile riuscire a gestirla in modo unitario”. Ad affermarlo all’ANSA è Bianca Granato, capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato. “La ministra Azzolina sta comunque procedendo a delle consultazioni. Il Pd aveva proposto una prova scritta e unama dobbiamo poter dare certezza al personale scolastico ...

