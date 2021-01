Matteo Diamante | chi è? Da Uomini e Donne per Sabrina Ghio alle Secchione di Italia1

CorriereCitta : La Pupa e il Secchione e viceversa, Matteo Diamante: chi è, età, che lavoro fa #pupaesecchioneeviceversa… - gossipblogit : Matteo Diamante: chi è, lavoro, età, Instagram, La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 - gossipblogit : Matteo Diamante: chi è il pupo de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021 - zazoomblog : La Pupa e il Secchione 2021 chi è Matteo Diamante: vi ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? - #Secchione… - zazoomblog : Chi è Matteo Diamante de La pupa e il secchione: età altezza carriera e vita privata - #Matteo #Diamante… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Diamante

Matteo Diamante, organizzatore di eventi, vocalist e speaker radiofonico di 31 anni di Genova. Ha partecipato a Uomini e donne ...Tra di loro i più noti sono Matteo Diamante, già visto a Take Me Out e Ex on the beach, Mattia Garufi, compagno d’esperienza di Matteo a Ex on the beach, e Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini ...