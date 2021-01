Materiale pornografico inviato ad una bimba 11enne | subito rintracciato

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’invio di un videoad una bambina di 11 anni viene intercettato e scatta la denuncia per corruzione di minore. Il fatto è accaduto negli ultimi giorni in provincia di Cagliari. A scoprire in breve tempo dell’accaduto è stata la stessa madre della bambina di undici anni. La quale, dopo aver già intercettato un messaggio L'articolo proviene da YesLife.it.

Hanno abusato di una bambina in condizioni di disagio. Un bidello e la direttrice di un istituto assistenziale che si occupa di bambini in condizioni di disagio, a Marsala, sono stati condannati, risp ...TERAMO – La Polizia Postale ha arrestato in flagranza di reato un disoccupato di 43 anni della provincia di Teramo, trovato in possesso di un ingente materiale pedo-pornografico. L’arresto, operato da ...