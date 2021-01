Massimo Giletti a E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ricorda il loro amore (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Amico mio di sempre” ed è così che Antonella Clerici accoglie Massimo Giletti in collegamento con E’ sempre mezzogiorno. Felice per la vittoria della super coppa di ieri della Juve Giletti è anche felice di parlare un po’ con la Clerici che è stata la sua fidanzata. “Ho conosciuto Massimo quando siamo arrivati tutti e due a Roma”, lei da Legnano e tutti e due molto giovani. “Ci siamo conosciuti in tempi non sospetti” ricorda del polpo con le patate: “Voglio sapere se ti sei evoluto con le fidanzate che sono venute dopo” e Giletti risponde: “Il polpo c’è sempre ma non è lo stesso di quando c’eri tu”. Antonella Clerici E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Amico mio di” ed è così cheaccogliein collegamento con E’. Felice per la vittoria della super coppa di ieri della Juveè anche felice di parlare un po’ con lache è stata la sua fidanzata. “Ho conosciutoquando siamo arrivati tutti e due a Roma”, lei da Legnano e tutti e due molto giovani. “Ci siamo conosciuti in tempi non sospetti”del polpo con le patate: “Voglio sapere se ti sei evoluto con le fidanzate che sono venute dopo” erisponde: “Il polpo c’èma non è lo stesso di quando c’eri tu”.E ...

AngekoC : Chi ha paura di farsi il segno della croce? Così tanto cattolico zio Massimo che non si fa problemi a invitare pe… - AngekoC : Zio Massimo su #rai1. Ma veramente si crede simpatico? Fastidioso come l’orticaria. #giletti #esempremezzogiorno - GionnyMerola11 : RT @1926_cri: Accendendo un attimo su Kiss Kiss Napoli e sento De Maggio: 'buon pomeriggio a Massimo Giletti'. Ma pigl o ncul. - Ant0nioDabbene : RT @nonelarena: Cominciamo la puntata con l'intervista di Massimo #Giletti al leader di @ItaliaViva @matteorenzi. In collegamento anche @al… - AlbertoBiondi : RT @1926_cri: Accendendo un attimo su Kiss Kiss Napoli e sento De Maggio: 'buon pomeriggio a Massimo Giletti'. Ma pigl o ncul. -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti "Vitalizi e ladri di pensioni", l'ex senatore Pizzol querela il conduttore Giletti e l'attore Mastelloni La Tribuna di Treviso Alberto Genovese, la vittima: «Così provano a screditarmi: non ho mai estorto denaro a nessuno»

La diciottenne che ha denunciato per prima viene presa di mira in Rete con mille accuse: «È un incubo. Non sono mai stata una escort. Non ho mai estorto denaro a nessuno». La violenza nei video delle ...

SUPERCOPPA - Giletti: "Bisogna dimenticare i risultati della Juventus con l'Inter e del Napoli con la Fiorentina, si parte 0-0, è una finale"

Massimo Giletti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Ogni partita è un ...

La diciottenne che ha denunciato per prima viene presa di mira in Rete con mille accuse: «È un incubo. Non sono mai stata una escort. Non ho mai estorto denaro a nessuno». La violenza nei video delle ...Massimo Giletti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Ogni partita è un ...