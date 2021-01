Martina Rossi | oggi la decisione della Cassazione I genitori | ' Ci aspettiamo giustizia'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Questa mattina indavanti alla III sezione penale è in programma l'udienza per il caso di, la ragazza morta dopo essere precipitata dal terrazzo di una camera d'albergo a ...

JBarba52 : RT @chilhavistorai3: Martina Rossi: Il mistero dei calzoncini spariti, le intercettazioni degli imputati e la testimonianza della cameriera… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Martina Rossi: Il mistero dei calzoncini spariti, le intercettazioni degli imputati e la testimonianza della cameriera… - CinesinBambu : RT @chilhavistorai3: Martina Rossi: Il mistero dei calzoncini spariti, le intercettazioni degli imputati e la testimonianza della cameriera… - chilhavistorai3 : Martina Rossi: Il mistero dei calzoncini spariti, le intercettazioni degli imputati e la testimonianza della cameri… - massimoisetti : martina rossi vergogna. VERITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Rossi

Questa mattina in Cassazione davanti alla III sezione penale è in programma l'udienza per il caso di Martina Rossi, la ragazza morta dopo essere precipitata dal terrazzo di una ...Il Pg della Suprema Corte, Domenico Seccia, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di riesaminare la vicenda e annullare le assoluzioni dei due imputati coinvolti dalle indagini ...