Martina Rossi | la Cassazione annulla le assoluzioni | ora nuovo processo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Clamoroso a Genova. A distanza di quasi dieci anni da quella tragica notte del 3 agosto 2011, la Corte diha ribaltato tutto,ndo le sentenze di assoluzione emesse dalla Corte d’Appello di Firenze nei confronti di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi oggi 28enni e all’epoca dei fatti 18enni che si trovavano insieme anella stanza 609 di Palma di Maiorca da cui la ragazza è precipitata nel vuoto. Tutto da rifare insomma. La decisione arriva dopo la richiesta del procuratore generale della Suprema Corte, che ieri in udienza aveva chiesto che le sentenze e ledell’Appello fossero cancellate, e che quindi si procedesse nuovamente con il Secondo grado, perché – come scritto nella requisitoria – prove e indizi sono stati «travisati» in modo ...

