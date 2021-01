Marina Abramovi? al “Trieste Film Festival” Su mymovies it

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Homecoming –c? and her children” di Boris Miljkovic? Aspettando il focus sul trentennale delle guerre balcaniche (in 35 mm, difficili da proiettare on line), il 32esimoapre i battenti (sulla piattaforma.it) il 21 gennaio con unsimbolo: Underground di Emir Kusturica. Si prosegue fino al 30 con tre concorsi internazionali. Da Cannes arriva In The Dusk, romanzo di formazione di Sar?nas Bartas, la resistenza lituana all’occupazione sovietica sullo sfondo. Nella sezione Arts&Sound, Homecoming –? and her children di Boris Miljkovi?. Leggi anche › Cosa guardare ...