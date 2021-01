Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Perché Renzi ha lasciato due ministeri? Perché pensava di ottenerne in cambio altri più pesanti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Sono state offerte poltrone importanti a Matteo Renzi che lui ha rifiutato? Tutte balle, in realtà voleva buttare giù il governo possibilmente per farne un altro senza Giuseppe Conte e ha rinunciato a due poltrone con l’idea megalomane di ottenerne in cambio altre più importanti”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “Renzi voleva buttare giù il governo, per farne un altro dove al tavolo sedessero in quattro e uno dei quattro fosse lui davanti a Conte, in modo da ridiscutere le poltrone e ottenerne di più importanti – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Voleva ministeri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Sono state offerte poltrone importanti a Matteoche lui ha rifiutato? Tutte balle, in realtà voleva buttare giù il governo possibilmente per farne un altro senza Giuseppe Conte e ha rinunciato a due poltrone con l’idea megalomane diinaltre più importanti”. Così, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “voleva buttare giù il governo, per farne un altro dove al tavolo sedessero in quattro e uno dei quattro fosse lui davanti a Conte, in modo da ridiscutere le poltrone edi più importanti – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Volevadi ...

