Mara Venier ritorna nel mondo del cinema dopo Domenica In | l’indiscrezione

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Inews24: Mara Venier cambia completamente vita: colpo di scena!. - GHERARDIMAURO1 : Inews24: Mara Venier cambia completamente vita: colpo di scena!. - LaMammaN1 : - stanzablu_stan : @danitrash77 @vincycernic95 questo è un colpo basso perché adesso penserò tutto il pomeriggio al suo funerale e a quello di mara venier ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Spunta un clamoroso retroscena riguardo all'addio dell'anno prossimo di Mara Venier a Domenica In: ecco il vero motivo dietro l'abbandono.Mara Venier è un vulcano in azione e pare proprio che abbia in programma incredibili novità, di cosa si tratta?