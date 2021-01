Mara Venier reciterà nel nuovo film di Ozpetek? Le indiscrezioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Domenica sarebbe senza Mara Venier? La conduttrice della Rai ha intrattenuto per anni gli italiani con l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, con ospiti celebri e tantissime storie da raccontare. Soltanto qualche tempo fa si pensava che la Venier avrebbe lasciato la conduzione di Domenica In, ma persino il direttore di Rai 1 è sceso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Domenica sarebbe senza? La conduttrice della Rai ha intrattenuto per anni gli italiani con l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, con ospiti celebri e tantissime storie da raccontare. Soltanto qualche tempo fa si pensava che laavrebbe lasciato la conduzione di Domenica In, ma persino il direttore di Rai 1 è sceso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - stanzablu_stan : @danitrash77 @vincycernic95 questo è un colpo basso perché adesso penserò tutto il pomeriggio al suo funerale e a quello di mara venier ?????? - bubinoblog : INDISCREZIONE CHOC: MARA VENIER NEL CAST DEL NUOVO FILM DI FERZAN ÖZPETEK? - grondoamore : Ma che domande, Fred De Palma, Shade, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, hosted by Maria De Filippi e Mara Venier,… - infoitcultura : Ascolti TV 17 gennaio, record per Mara Venier con Domenica In: share del 18% -