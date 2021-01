Mara Venier | la notizia che stavano tutti aspettando

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)è un vulcano in azione e pare proprio che abbia in programma incredibili novità, che colgono completamente di sorpresa il suo pubblico. FOTO FACEBOOKQuesta potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In condotta da, la ha ribadito più volte la conduttrice dopo aver fatto una promessa a suo marito Nicola Carraro. Tuttavia, la voglia di fare e di lavorare dellanon accenna a placarsi, per questo motivo non stupisce il suo ultimo progetto top secret. Ecco quindi cosa bolle in pentola per la nota conduttrice, pronta a un ritorno al passato che entusiasmerà e non poco il suo pubblico. LEGGI ANCHE>>>Domenica In,in lacrime: “Ho avuto paura” LEGGI ANCHE>>>Alba Parietti e...