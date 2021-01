Manchester City, tegola de Bruyne per Guardiola: il belga rischia di saltare il big match contro il Liverpool (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Manchester City dopo un inizio non troppo positivo ha ritrovato continuità accompagnata dal gioco di Pep Guardiola.Premier League, vittorie per Manchester Utd e City: i Red Devils si riprendono la vettaLe prossime settimane saranno dure, con tanti match chiave per confermarsi nelle prime posizioni della classifica. I Citizens dovranno però fare a meno di Kevin De Bruyne per almeno quattro settimane, a causa di uno strappo di lieve entità al tendine del ginocchio.Il fuoriclasse belga non si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico, ma seguirà un percorso riabilitativo per non aggravare ulteriormente lo strappo. La squadra di Guardiola sarà sottoposta ad un tour de force nel prossimo mese con partite fondamentali nella lotta al ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildopo un inizio non troppo positivo ha ritrovato continuità accompagnata dal gioco di Pep.Premier League, vittorie perUtd e: i Red Devils si riprendono la vettaLe prossime settimane saranno dure, con tantichiave per confermarsi nelle prime posizioni della classifica. I Citizens dovranno però fare a meno di Kevin Deper almeno quattro settimane, a causa di uno strappo di lieve entità al tendine del ginocchio.Il fuoriclassenon si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico, ma seguirà un percorso riabilitativo per non aggravare ulteriormente lo strappo. La squadra disarà sottoposta ad un tour de force nel prossimo mese con partite fondamentali nella lotta al ...

