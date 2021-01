“Mamma Pulisce, Papà Legge”, il Libro di Educazione Civica Scatena il Caos (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un Libro di testo della primaria ha Scatenato polemiche a causa di un esercizio in cui si dovevano collegare varie azioni – pulire, andare al lavoro, ubbidire, e così via – ai membri della famiglia. Il compito non è piaciuto alla pagina “Educare alle differenze” che ha scritto: “Teniamo alta l’attenzione e continuiamo a lavorare Leggi su youreduaction (Di giovedì 21 gennaio 2021) Undi testo della primaria hato polemiche a causa di un esercizio in cui si dovevano collegare varie azioni – pulire, andare al lavoro, ubbidire, e così via – ai membri della famiglia. Il compito non è piaciuto alla pagina “Educare alle differenze” che ha scritto: “Teniamo alta l’attenzione e continuiamo a lavorare

rammsya : Mia mamma ha smesso (alla buon'ora) di pulire la stanza di mio fratello (27 anni). Sapete da quanto non spolvera/pu… - ilfattovideo : Ciampino, il migrante che pulisce le strade non può tornare in Nigeria al funerale della mamma: la comunità raccogl… - peachikoi : non io che faccio finta di non aver visto il vomito di lulù così lo pulisce mamma - massimo_rdv : @HuffPostItalia Per la polemica ad ogni costo. lo schema è LIBERO non ci sono gabbie. Ogni bimbo segnerà quello che… - Micaelainnao_ : RT @mcbeatIes: Questi librettini delle scuole elementari che ancora fanno fare collegamenti tipo 'Mamma = fa la spesa, cucina, pulisce casa… -