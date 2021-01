“Mai come dei Ciampolillo qualsiasi”. Renzi scopre le carte da Formigli: come finisce il “compro, baratto, vendo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Così Matteo Renzi a PiazzaPulita - il programma di La7 condotto da Corrado Formigli - ha sparato le ultime cartucce contro Giuseppe Conte, che martedì in Senato ha ottenuto la maggioranza relativa solo grazie all'astensione di Italia Viva che, in caso di voto contrario, avrebbe sancito la fine di questo governo. Invece il premier è ancora in piedi, anche se sorretto da numeri sempre più deboli che di fatto lo condannano all'ingovernabilità. Però Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi, questo Renzi lo ha ben chiaro in mente: “Quale crisi di governo? Il presidente del Consiglio non è andato a dimettersi e non lo farà mai. La crisi che c'è è quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non ci prenderete maidei, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Così Matteoa PiazzaPulita - il programma di La7 condotto da Corrado- ha sparato le ultime cartucce contro Giuseppe Conte, che martedì in Senato ha ottenuto la maggioranza relativa solo grazie all'astensione di Italia Viva che, in caso di voto contrario, avrebbe sancito la fine di questo governo. Invece il premier è ancora in piedi, anche se sorretto da numeri sempre più deboli che di fatto lo condannano all'ingovernabilità. Però Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi, questolo ha ben chiaro in mente: “Quale crisi di governo? Il presidente del Consiglio non è andato a dimettersi e non lo farà mai. La crisi che c'è è quella ...

lauraboldrini : Ma si può mai definire #MelaniaTrump una escort o accompagnatrice? Ci auguriamo che #AlanFriedman sia veramente i… - ricpuglisi : Come mai qualche giorno fa CONTEMPORANEAMENTE è passata la linea mediatica secondo cui una maggioranza relativa al… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + Summit notturno alla #Juventus: #Agnelli pretende di sapere c… - soulista : @eadaimon Mai come in questi tempi Venezia è tutta hopperiana, forse è per questo che la amo come non ho mai amato un luogo prima d'ora. - EHogwords : RT @markorusso69: Non torneremo mai più alla vita per come ce la ricordiamo , con l’insediamento di ieri ci imporranno la vita che loro vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai come Il ‘new normal’ sul lavoro: mai come prima, meglio di prima Il Fatto Quotidiano Governo, Renzi: “Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi”

“Il consiglio che mi sento di dare al premier e a tutti gli altri è smettiamola di fare le polemiche, se volete contrattare, nelle sedi istituzionali, noi vi ...

Conte al Senato per la fiducia: “È complicato governare con chi mina gli equilibri”. Renzi: “Serve un esecutivo più forte”

Roma – Il governo incassa la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni. Meloni e Salvini annunciano che andranno al Colle da Mattarella per protestare contro un governo a ...

“Il consiglio che mi sento di dare al premier e a tutti gli altri è smettiamola di fare le polemiche, se volete contrattare, nelle sedi istituzionali, noi vi ...Roma – Il governo incassa la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni. Meloni e Salvini annunciano che andranno al Colle da Mattarella per protestare contro un governo a ...