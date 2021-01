Mafia: legale Nicastri, ‘soddisfatti per assoluzione, estraneo a legami con Cosa nostra’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “L’imprenditore Nicastri si è sempre detto estraneo agli ambienti vicini a Cosa nostra. Siamo soddisfatti per l’esito di questo processo. Questa assoluzione ci appaga tantissimo”. A parlare con l’Adnkronos è l’avvocato Sebastiano Dara, che difende l’imprenditore Nicastri, assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa in appello, La Corte d’appello ha invece confermato la condanna per intestazione fittizia di beni a quattro anni. Nicastri per gli inquirenti sarebbe uno dei “finanziatori” della latitanza del capoMafia latitante Matteo Messina Denaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “L’imprenditoresi è sempre dettoagli ambienti vicini anostra. Siamo soddisfatti per l’esito di questo processo. Questaci appaga tantissimo”. A parlare con l’Adnkronos è l’avvocato Sebastiano Dara, che difende l’imprenditore, assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa in appello, La Corte d’appello ha invece confermato la condanna per intestazione fittizia di beni a quattro anni.per gli inquirenti sarebbe uno dei “finanziatori” della latitanza del capolatitante Matteo Messina Denaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il legale non ha ancora parlato con il suo assistito che ha atteso la sentenza in carcere. "L'accusa era davvero pesante - dice Dara - per la Procura sarebbe stato vicino al boss Messina Denaro, una ...

Condannato per mafia e morto in cella, dubbi sulle cause del decesso: via a nuove indagini

Salvatore Lupo, 31 anni e di Monreale, era stato ritrovato senza vita nel carcere di Frosinone il 16 dicembre del 2019. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il gip ha invece disposto nuovi acc ...

Il legale non ha ancora parlato con il suo assistito che ha atteso la sentenza in carcere. "L'accusa era davvero pesante - dice Dara - per la Procura sarebbe stato vicino al boss Messina Denaro, una ...