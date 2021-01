**Mafia: legale Contrada, ‘Corte non ha dato esecuzione a sentenza Strasburgo’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “Aspettiamo di leggere le motivazioni per un esame più approfondito, ma è evidente fin d’ora che la Corte di legittimità non ha dato esecuzione alla sentenza di Strasburgo, secondo cui Bruno Contrada non andava né processato, né condannato”. Lo dice l’avvocato Stefano Giordano, legale di Contrada. “Ora la palla passa nuovamente alla Corte d’Appello palermitana. Ma – comunque andrà a finire la vicenda – è probabile che il dottor Contrada non vedrà mai un centesimo di quanto gli spetta, considerate la sua età e le sue condizioni di salute e la lunghezza dei tempi processuali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “Aspettiamo di leggere le motivazioni per un esame più approfondito, ma è evidente fin d’ora che la Corte di legittimità non haalladi Strasburgo, secondo cui Brunonon andava né processato, né condannato”. Lo dice l’avvocato Stefano Giordano,di. “Ora la palla passa nuovamente alla Corte d’Appello palermitana. Ma – comunque andrà a finire la vicenda – è probabile che il dottornon vedrà mai un centesimo di quanto gli spetta, considerate la sua età e le sue condizioni di salute e la lunghezza dei tempi processuali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Mafia: legale Contrada, 'Corte non ha dato esecuzione a sentenza Strasburgo'**...

Ultime Notizie dalla rete : **Mafia legale Trattativa Stato-mafia, legali di Berlusconi pronti a querelare Report La Sicilia L’antimafia indaga un giovane reggiano

La Dda di Firenze ha disposto 34 misure cautelari in un’operazione contro la camorra e il clan dei Casalesi eseguite dalla Finanza ...

Mafia. Omicidio Passafiume: killer rinviato a giudizio. Ammesse le parti civili

Il Gup del Tribunale di Palermo al processo per l’omicidio di Diego Passafiume ha rinviato a giudizio l’imputato FIlippo Sciara, ed ha ammesso le parti civili, costituite dai figli, moglie e fratelli ...

