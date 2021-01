Mafia: legale Contrada, 'amarezza dal punto di vista umano, noi proseguiremo battaglia' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Rimane una profonda amarezza dal punto di vista umano. Non c'è dubbio che la Corte di Cassazione non ha dato esecuzione integrale della sentenza della Corte di Strasburgo secondo cui Contrada non andava processato né condannato". Lo ha detto l'avvocato Stefano Giordano commentando la decisione della Corte suprema di annullare con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione per Contrada. "E' probabile che il Prefetto Contrada non potrà mai vedere questo risarcimento, visti i tempi che si allungano e vista la sua età e la sua salute - dice - se noni suoi eredi. E chiaro che noi proseguiremo la nostra battaglia nella speranza che si faccia in fretta a dare la possibilità di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Rimane una profondadaldi. Non c'è dubbio che la Corte di Cassazione non ha dato esecuzione integrale della sentenza della Corte di Strasburgo secondo cuinon andava processato né condannato". Lo ha detto l'avvocato Stefano Giordano commentando la decisione della Corte suprema di annullare con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione per. "E' probabile che il Prefettonon potrà mai vedere questo risarcimento, visti i tempi che si allungano ela sua età e la sua salute - dice - se noni suoi eredi. E chiaro che noila nostranella speranza che si faccia in fretta a dare la possibilità di una ...

TV7Benevento : Mafia: legale Contrada, 'amarezza dal punto di vista umano, noi proseguiremo battaglia'... - TV7Benevento : **Mafia: legale Contrada, 'Corte non ha dato esecuzione a sentenza Strasburgo'**... - _senzatesta : @DSantanche Negli States la marijuana è legale, non gestiscono più il mercato i narcos messicani. Non trovi che sar… - HAL9MILA : @laGreta_ eh, lui è inattendibile ma detto ciò sarebbe meglio se fosse favorevole alla cannabis legale visto che og… - monicamondini : @antonella_cosma @SensoDiNausea Perché abbiamo vinto due volte i mondiali, perché abbiamo visto diventare legale il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia legale Mafia: legale Contrada, 'Corte non ha dato esecuzione a sentenza Strasburgo' La Sicilia Mafia: legale Contrada, 'amarezza dal punto di vista umano, noi proseguiremo battaglia'

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Rimane una profonda amarezza dal punto di vista umano. Non c'è dubbio che la Corte di Cassazione non ha dato esecuzione integrale della sentenza della Corte di Strasbur ...

Mafia: legale Nicastri, 'soddisfatti per assoluzione, estraneo a legami con Cosa nostra'

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - 'L'imprenditore Nicastri si è sempre detto estraneo agli ambienti vicini a Cosa nostra. Siamo soddisfatti per ...

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Rimane una profonda amarezza dal punto di vista umano. Non c'è dubbio che la Corte di Cassazione non ha dato esecuzione integrale della sentenza della Corte di Strasbur ...Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - 'L'imprenditore Nicastri si è sempre detto estraneo agli ambienti vicini a Cosa nostra. Siamo soddisfatti per ...