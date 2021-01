Mafia e politica. Terremoto nell’Udc: si dimette il segretario Lorenzo Cesa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Doveva essere un possibile alleato dei grillini per sostenere Conte, ma oggi l’Udc è scosso da un vero e proprio Terremoto politico che porta alle dimissioni del segretario Lorenzo Cesa, la cui casa romana è stata perquisita e passata al setaccio dagli uomini della Dia. L’accusa – scrive Repubblica – sarebbe di concorso esterno in associazione mafiosa. Ai domiciliari è finito un suo braccio destro in Calabria, Francesco Talarico dell’Udc, assessore al bilancio. “Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017” conferma il politico con una nota. “Mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre ho piena e totale fiducia nell’operato della magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese rassegno le ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Doveva essere un possibile alleato dei grillini per sostenere Conte, ma oggi l’Udc è scosso da un vero e propriopolitico che porta alle dimissioni del, la cui casa romana è stata perquisita e passata al setaccio dagli uomini della Dia. L’accusa – scrive Repubblica – sarebbe di concorso esterno in associazione mafiosa. Ai domiciliari è finito un suo braccio destro in Calabria, Francesco Talarico dell’Udc, assessore al bilancio. “Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017” conferma il politico con una nota. “Mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre ho piena e totale fiducia nell’operato della magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese rassegno le ...

Doveva essere un possibile alleato dei grillini per sostenere Conte, ma oggi l'Udc è scosso da un vero e proprio terremoto politico che porta alle dimissioni del segretario Lorenzo Cesa.

Borsellino non fu ucciso perché c'era una trattativa fra la mafia e lo Stato

I giudici del processo d'appello di Caltanissetta smontano la ricostruzione che continua a fare breccia in tv e nei libri: "Non sussiste alcuna prova" che collega i rapporti tra politica e mafiosi con la strage.

Doveva essere un possibile alleato dei grillini per sostenere Conte, ma oggi l'Udc è scosso da un vero e proprio terremoto politico che porta alle dimissioni del segretario Lorenzo Cesa.

I giudici del processo d'appello di Caltanissetta smontano la ricostruzione che continua a fare breccia in tv e nei libri: "Non sussiste alcuna prova" che collega i rapporti tra politica e mafiosi con la strage.