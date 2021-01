Maehle stupisce l’Atalanta | ecco perché è da prendere al Fantacalcio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Le prime prestazioni dicon la maglia delhanno già convinto tutti: l’esterno danese si candida a obiettivo primario nell’asta di riparazione delDalle parti di Zingonia già si sfregano le mani per Joakim. La nuova freccia arrivata a fine 2020 dal Genk ha saputo immediatamente integrarsi nel sistema Atalanta, dimostrandosi sempre tra i migliori nelle prime apparizioni. Ed è questo che ha più impressionato, ovvero la capacità di calarsi subito nel meccanismo. Come se ne conoscesse dettagli e particolari da sempre. Come se Gasperini fosse il suo allenatore sin dai tempi della scuola calcio. E non a caso il tecnico di Grugliasco lo ha promosso senza indugi nelle rotazioni. Quel cambio necessario per far rifiatare Hateboer e Gosens soprattutto quando gli impegni saranno ...