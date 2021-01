Made in Italy anticipazioni terza puntata: per Irene missione Armani e Valentino (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cosa succederà nella terza puntata di Made in Italy in onda il prossimo mercoledì su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodi trasmessi su Canale 5 il 27 gennaio 2021. Vi ricordiamo tra l’altro, che la serie è disponibile su Amazon Prime Video, con tutti gli episodi già on line…Irene è pronta per la sua nuova vita da giornalista e proprio nella terza puntata di Made in Italy la vedremo superare brillantemente il suo esame. La giovane aspirante giornalista di Appeal adesso ha il suo tesserino e può finalmente iniziare a firmare i suoi articoli. Il primo regalo glielo fa proprio Rita che ha intenzione di scrivere un lungo articolo dedicato a Giorgio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cosa succederà nelladiinin onda il prossimo mercoledì su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano proprio la trama dei due episodi trasmessi su Canale 5 il 27 gennaio 2021. Vi ricordiamo tra l’altro, che la serie è disponibile su Amazon Prime Video, con tutti gli episodi già on line…è pronta per la sua nuova vita da giornalista e proprio nelladiinla vedremo superare brillantemente il suo esame. La giovane aspirante giornalista di Appeal adesso ha il suo tesserino e può finalmente iniziare a firmare i suoi articoli. Il primo regalo glielo fa proprio Rita che ha intenzione di scrivere un lungo articolo dedicato a Giorgio ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento #MadeInItalyLaSerie, la prima fiction dedicata ai grandi stilisti it… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Manuel #Lazzari è il migliore italiano della 18^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni dei… - reportrai3 : «Noi potremmo trovarci con una filiera industriale dell’idrogeno che possa valere circa 30 miliardi di valore aggiu… - tuttotv_info : Made in Italy, trama, terza puntata, mercoledì 27 gennaio 2021 Made in Italy, trama, terza puntata, mercoledì 27 ge… - tuttotv_info : Made in Italy, trama, terza puntata, mercoledì 27 gennaio 2021 -