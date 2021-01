L’ultimo saluto a Trump | il burino anti-noia di cui si sente già la mancanza

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Come mi manchi, Donald. Lascia che te ne conti i modi. Mi manchi fino alla profondità, alla larghezza e all’altezza, che la mia anima può raggiungere non tanto quando partecipa invisibile agli scopi dell’esistenza e della grazia ideale, ma quando mi rendo conto che sei il Tom Cruise che ci possiamo permettere. Molti anni fa, alle conferenze stampa per presentare “Vanilla Sky”, Tom Cruise arrivava coi Beach Boys sparati a tutto volume: un uomo che sa fare un’entrata. Tu, che non sai fare un’uscita (un commentatore della Cnn ieri ha detto che primaera sinonimo di «essere ricco», e ora è sinonimo di «non saper perdere»), sai però organizzarne la colonna sonora. L’elicottero atterra con “Gloria”, ed è subito Tom Cruise (chissà se Umberto Tozzi prenderà di nuovo le distanze). Mi manchi così tanto, Donald, che quasi mi manca anche quella tua figlia che neppure tu ti ...