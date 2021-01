L'ospedale Covid diventa il set per la fiction. La polemica: "Ma qui si muore davvero" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roberta Grima i 16 letti di terapia intensiva inaugurati da Emiliano La rabbia di cittadini e sanitari: inopportuno girare un film mentre si muore e si lotta contro il Covid-19 A giorni le scene della fiction tv “Fino all’ultimo battito” si gireranno nel Dea (dipartimento di emergenza e assistenza) di Lecce, adibito a presidio Covid. La troupe lavorerà a partire dal 25 gennaio nella struttura ospedaliera, mentre nei reparti, infermieri, medici e operatori socio sanitari, continueranno a lavorare per assistere e curare i pazienti colpiti dal Coronavirus: un centinaio attualmente, dislocati tra rianimazione, pneumologia, terapia intensiva. Reparti in cui naturalmente l’accesso è consentito solo al personale, parenti e amici di chi è ricoverato, non possono entrare come si sa, per ragioni di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roberta Grima i 16 letti di terapia intensiva inaugurati da Emiliano La rabbia di cittadini e sanitari: inopportuno girare un film mentre sie si lotta contro il-19 A giorni le scene dellatv “Fino all’ultimo battito” si gireranno nel Dea (dipartimento di emergenza e assistenza) di Lecce, adibito a presidio. La troupe lavorerà a partire dal 25 gennaio nella struttura ospedaliera, mentre nei reparti, infermieri, medici e operatori socio sanitari, continueranno a lavorare per assistere e curare i pazienti colpiti dal Coronavirus: un centinaio attualmente, dislocati tra rianimazione, pneumologia, terapia intensiva. Reparti in cui naturalmente l’accesso è consentito solo al personale, parenti e amici di chi è ricoverato, non possono entrare come si sa, per ragioni di ...

