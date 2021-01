Losing Alice, su Apple TV+ dal 22 gennaio un thriller psicologico senza precedenti per la serialità israeliana (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’impatto della serialità israeliana è cresciuto negli ultimi anni con il successo internazionale di produzioni come Shtisel, Fauda e Tehran. L’arrivo di Losing Alice su Apple TV+ segna ora un cambio di passo, con il debutto di una miniserie che ha il sapore di un thriller psicologico senza precedenti. Creata e diretta da Sigal Avin, Losing Alice è descritta come un elettrizzante viaggio cinematografico che inserisce flashback e flash-forward in una narrazione piacevolmente complessa, grazie alla quale il pubblico può muoversi tra la mente conscia e inconscia della protagonista. Losing Alice su Apple TV+ è la storia di Alice ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’impatto dellaè cresciuto negli ultimi anni con il successo internazionale di produzioni come Shtisel, Fauda e Tehran. L’arrivo disuTV+ segna ora un cambio di passo, con il debutto di una miniserie che ha il sapore di un. Creata e diretta da Sigal Avin,è descritta come un elettrizzante viaggio cinematografico che inserisce flashback e flash-forward in una narrazione piacevolmente complessa, grazie alla quale il pubblico può muoversi tra la mente conscia e inconscia della protagonista.suTV+ è la storia di...

MarioManca : #LosingAlice: la nuova serie di Apple Tv è un thriller femminile da non perdere - AppleRTweet : RT @zazoomblog: «Losing Alice»: la nuova serie di Apple Tv+ è un thriller femminile da non perdere - #«Losing #Alice»: #nuova #serie #Appl… - zazoomblog : «Losing Alice»: la nuova serie di Apple Tv+ è un thriller femminile da non perdere - #«Losing #Alice»: #nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Losing Alice «Losing Alice»: la nuova serie di Apple Tv+ è un thriller femminile da non perdere Vanity Fair Italia Apple TV+, Servant stagione 3 confermata e nuovo trailer per For All Mankind

Nel frattempo anche un altro tra i contenuti originali Apple più apprezzati è ormai vicinissimo al suo arrivo sulla piattaforma streaming, parliamo di For All Mankind, la cui seconda stagione debutter ...

Kevin Feige non commenta i rumor sul ‘suo’ Star Wars

Kevin Feige non commenta i rumor sul 'suo' Star Wars. Grande riserbo sui progetti futuri dopo le tante voci trapelate e le indiscrezioni ...

Nel frattempo anche un altro tra i contenuti originali Apple più apprezzati è ormai vicinissimo al suo arrivo sulla piattaforma streaming, parliamo di For All Mankind, la cui seconda stagione debutter ...Kevin Feige non commenta i rumor sul 'suo' Star Wars. Grande riserbo sui progetti futuri dopo le tante voci trapelate e le indiscrezioni ...