Lorenzo Cesa è indagato in Calabria per mafia. Il M5s blocca il dialogo con l'Udc (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Le dimissioni di Lorenzo Cesa "con effetto immediato" da segretario nazionale dell'Udc non bastano. Il Movimento 5 stelle chiude la strada a ogni possibile dialogo con "chi e' indagato per reati gravissimi". Cesa ha ricevuto questa mattina un avviso di garanzia per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso su fatti risalenti a oltre tre anni fa. "Da una prima lettura sommaria degli atti a me notificati dalla Procura di Catanzaro - scrive in una nota l'ex parlamentare - prendo atto del mio coinvolgimento in una limitata vicenda, contigua all'indagine ben più ampia che ha interessato oltre 40 persone, sarebbe cristallizzata ad una partecipazione ad un pranzo di lavoro organizzato a Roma da Franco Talarico, nel luglio del 2017, unitamente ai suoi commensali di cui non ricordo neanche ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Le dimissioni di"con effetto immediato" da segretario nazionale dell'Udc non bastano. Il Movimento 5 stelle chiude la strada a ogni possibilecon "chi e'per reati gravissimi".ha ricevuto questa mattina un avviso di garanzia per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso su fatti risalenti a oltre tre anni fa. "Da una prima lettura sommaria degli atti a me notificati dalla Procura di Catanzaro - scrive in una nota l'ex parlamentare - prendo atto del mio coinvolgimento in una limitata vicenda, contigua all'indagine ben più ampia che ha interessato oltre 40 persone, sarebbe cristallizzata ad una partecipazione ad un pranzo di lavoro organizzato a Roma da Franco Talarico, nel luglio del 2017, unitamente ai suoi commensali di cui non ricordo neanche ...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Indagato anche il segretario dell’Udc Lorenzo #Cesa: perquisita la sua ca… - TgLa7 : Lorenzo #Cesa, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, si è dimesso da segretario nazionale #Udc - Tg3web : Arresti in tutta Italia contro la 'ndrangheta. Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, indagato per associazione a del… - aldo_rovi : POVERO CONTE, PROPRIO QUANDO STAVA ESERCITANDO IL PRESSING PIÙ FORTE SU LORENZO CESA... - fisco24_info : Lorenzo Cesa è indagato in Calabria per mafia. Il M5s blocca il dialogo con l'Udc: AGI - Le dimissioni di Lorenzo C… -