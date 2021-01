Longo allenerà l’Alessandria | dall’incontro a sorpresa di stamattina agli accordi raggiunti

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non due candidati per la panchina del, figuriamoci tre. Moreno, un uomo solo al comando, le altre erano soltanto alternative. In nottata vi avevamo infatti anticipato l’incontro tra l’allenatore e il club, aggiornandovi poi sulle sensazioni molto positive. Qualsiasi riserva è stata sciolta,per un progetto minimo di un anno e mezzo. Foto: sito Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.