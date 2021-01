L’ombra di Donald Trump sulla nuova presidenza (Di giovedì 21 gennaio 2021) “La democrazia ha prevalso” ha detto il presidente Biden nel suo discorso inaugurale. Tornano alla mente le parole pronunciate nella stessa occasione da Gerald Ford, vicepresidente di Nixon che ne prese il posto nell’agosto 1974 dopo le sue dimissioni: “il nostro lungo incubo nazionale è finito”. Ma è davvero così? L’ombra di Donald Trump si allungherà, nel tramonto di questo capitolo della sua carriera politica, sulle prime settimane della presidenza Biden. La CNN riporta che la Camera dei Rappresentanti dovrebbe inoltrare formalmente al Senato l’articolo di impeachment contro Trump entro la fine della settimana. Secondo quanto prescritto dalla Costituzione, alle 13 del giorno dopo inizierà il processo all’ex presidente degli Stati Uniti, accusato di gravi crimini e misfatti per avere incitato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “La democrazia ha prevalso” ha detto il presidente Biden nel suo discorso inaugurale. Tornano alla mente le parole pronunciate nella stessa occasione da Gerald Ford, vicepresidente di Nixon che ne prese il posto nell’agosto 1974 dopo le sue dimissioni: “il nostro lungo incubo nazionale è finito”. Ma è davvero così?disi allungherà, nel tramonto di questo capitolo della sua carriera politica, sulle prime settimane dellaBiden. La CNN riporta che la Camera dei Rappresentanti dovrebbe inoltrare formalmente al Senato l’articolo di impeachment controentro la fine della settimana. Secondo quanto prescritto dalla Costituzione, alle 13 del giorno dopo inizierà il processo all’ex presidente degli Stati Uniti, accusato di gravi crimini e misfatti per avere incitato ...

