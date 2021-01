Lombardia: zona rossa, Tar rinvia a lunedì valutazione dati su emergenza sanitaria (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lombardia zona rossa, slitta il verdetto sul ricorso. Il giudice del Tar del Lazio, chiamato a decidere sul ricorso della Regione in merito alla contestata zona rossa, ha infatti disposto un rinvio a lunedì per valutare i nuovi dati sull’emergenza sanitaria. E’ quanto riporta Adnkronos.Continua su Adnkronos Leggi su webzeta (Di giovedì 21 gennaio 2021), slitta il verdetto sul ricorso. Il giudice del Tar del Lazio, chiamato a decidere sul ricorso della Regione in merito alla contestata, ha infatti disposto un rinvio aper valutare i nuovisull’. E’ quanto riporta Adnkronos.Continua su Adnkronos

Agenzia_Ansa : Slitta la decisione sul ricorso della #Lombardia per la zona rossa. rinvio per acquisire nuovi dati epidemiologici,… - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - MediasetTgcom24 : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - LuinoNotizie : #Covid, #Lombardia in #zonarossa: il #TAR si pronuncerà lunedì - bugsbonny76 : RT @antonellabarra6: La regione Lombardia sta portando avanti un ricorso al Tar contro la zona rossa di questi giorni #covid -