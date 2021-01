Lombardia | zona rossa | Tar rinvia a lunedì valutazioe dati su emergenza sanitaria

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - MediasetTgcom24 : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - CosenzaChannel : Rinvio a lunedì per valutare i nuovi dati sull'emergenza relativi alla settimana 11-17 gennaio 2021, ora cruciali p… - occhio_notizie : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

In tre elicotteri verso il rifugio di montagna per prendere della polenta da portar via. Questo è accaduto al Rifugio Nicola, ai Piani di Arvataggio, in provincia di Lecco, ...Per la Lombardia il rischio "è di fermarsi e di fermare il lavoro, le attività, la vita sociale. Per questo motivo con il presidente Fontana abbiamo ritenuto di voler presentare ricorso per uscire ...