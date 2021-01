Lombardia zona rossa, rinviata a settimana prossima la decisione del Tar (Di giovedì 21 gennaio 2021) È stata rinviata a settimana prossima la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Lombardia contro l’inserimento della Regione in zona rossa. Il tribunale amministrativo ha aggiornato l’udienza a lunedì 25 gennaio, riservandosi nel frattempo di acquisire alcuni dati epidemiologici attraverso un decreto istruttorio. Niente da fare per ora per Regione Lombardia, che td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 21 gennaio 2021) È stataladel Tar del Lazio sul ricorso presentato dallacontro l’inserimento della Regione in. Il tribunale amministrativo ha aggiornato l’udienza a lunedì 25 gennaio, riservandosi nel frattempo di acquisire alcuni dati epidemiologici attraverso un decreto istruttorio. Niente da fare per ora per Regione, che td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

