Lombardia zona rossa, la decisione del Tar slitta a lunedì (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Lombardia rimarrà zona rossa almeno fino a lunedì: il Tar del Lazio ha infatti disposto un rinvio del verdetto sul ricorso all’inizio della prossima settimana per valutare i dati aggiornati dell’emergenza sanitaria. “Risulta opportuna l’acquisizione del report fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio – 17 gennaio 2021, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio”, così il giudice del Tar del Lazio, Riccardo Savoia, ha rinviato a lunedì 25 gennaio, alle ore 12, l’udienza. “Prendiamo atto del rinvio disposto dal Tar del Lazio sul ricorso presentato da Regione Lombardia e attendiamo l’udienza di lunedì”, si legge in una nota emessa dalla Regione Lombardia. Che, attraverso l’avvocato Federico Freni, ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Larimarràalmeno fino a: il Tar del Lazio ha infatti disposto un rinvio del verdetto sul ricorso all’inizio della prossima settimana per valutare i dati aggiornati dell’emergenza sanitaria. “Risulta opportuna l’acquisizione del report fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio – 17 gennaio 2021, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio”, così il giudice del Tar del Lazio, Riccardo Savoia, ha rinviato a25 gennaio, alle ore 12, l’udienza. “Prendiamo atto del rinvio disposto dal Tar del Lazio sul ricorso presentato da Regionee attendiamo l’udienza di”, si legge in una nota emessa dalla Regione. Che, attraverso l’avvocato Federico Freni, ha ...

LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - MediasetTgcom24 : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Lombardia resta in zona rossa (per ora), il Tar non decide: udienza rinviata a lunedì prossimo - MiTomorrow : Udienza slittata alla prossima settimana: l'amaro commento del presidente Fontana ? #milano #lombardia #regione… -