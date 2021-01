Lombardia zona rossa, è il giorno del Tar: oggi l'udienza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gennaio 2021 " È un ricorso lungo 23 pagine, quello col quale la Lombardia punta ad ottenere una revisione d el peso attribuito ad alcuni dei parametri che definiscono il livello di rischio ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gennaio 2021 " È un ricorso lungo 23 pagine, quello col quale lapunta ad ottenere una revisione d el peso attribuito ad alcuni dei parametri che definiscono il livello di rischio ...

