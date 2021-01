Lombardia in zona rossa, decisione del Tar sul ricorso rinviata a lunedì: “Aspettiamo dati di domani” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Il destino della Lombardia in zona rossa è appeso al report sui contagi di domani: lo rende noto il Tar che deve decidere sul ricorso presentato dalla regione guidata da Attilio Fontana. In ogni caso è rimandata a lunedì 25 gennaio l’audizione del Tar del Lazio sul ricorso della Lombardia contro la decisione del ministero della Salute di spedire la regione in zona rossa (quindi in lockdown). ricorso della Lombardia, Tar aspetta i dati sui contagi di domani Con un decreto firmato oggi, i giudici del Tar spiegano che “risulta opportuna l’acquisizione del Report fase 2 contenente i dati relativi alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Il destino dellainè appeso al report sui contagi di: lo rende noto il Tar che deve decidere sulpresentato dalla regione guidata da Attilio Fontana. In ogni caso è rimandata a25 gennaio l’audizione del Tar del Lazio suldellacontro ladel ministero della Salute di spedire la regione in(quindi in lockdown).della, Tar aspetta isui contagi diCon un decreto firmato oggi, i giudici del Tar spiegano che “risulta opportuna l’acquisizione del Report fase 2 contenente irelativi alla ...

