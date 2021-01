Lo stile di Ella Emhoff | figlia di Kamala Harris già eletta Inauguration fashion icon

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Chiamatela col suo nome: it girl di questo primo scorcio del 2021 che promette scintille modaiole, dalla Casa Bianca e ritorno. Ella Emhoff, ventidue anni, figlia di Doug, second gentleman d’America, e della sua prima moglie Kerstin, è il riferimento modaiolo del momento. Perché se la cerimonia d’insediamento a Washington è stata piena di momenti couture di rilievo, tra le mise nelle 50 sfumature di viola di Michelle Obama, Hillary Clinton e Kamala Harris e le scelte sartoriali impeccabili di Lady Gaga e Jennifer Lopez, l‘Inauguration day ha visto l’arrivo di una nuova icona di stile in città, ovvero la figliastra della neo Vice presidente. Per assistere al giuramento della sua «Momola» (così Ella chiama affettuosamente Harris) ha conquistato tutti grazie al cappotto a quadretti decorato di perline con colletto bianco oversize di Miu Miu. Ella Emhoff nel giorno dell’insediamento. Foto Getty