Lo Smoking film stasera in tv 21 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Lo Smoking è il film stasera in tv giovedì 21 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Lo Smoking film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Tuxedo
USCITO IL: 30 aprile 2003
GENERE: Azione, Commedia
ANNO: 2002
REGIA: Kevin Donovan
CAST: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Ritchie Coster, Peter Stormare, Mia Cottet, Romany Malco, Daniel Kash, Jody Racicot
DURATA: 98 Minuti

Lo Smoking film stasera in tv: trama

Jimmy Tong è un ...

