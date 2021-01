Lo smog uccide: Milano quinta in Europa per morti da No2 (oltre 2mila si potevano evitare) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tredicesima in tutta Europa in una classifica. Addirittura quinta in un'altra. Ma questa volta per Milano non c'è nessun record da festeggiare, nessuna graduatoria da celebrare. Sotto la Madonnina ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tredicesima in tuttain una classifica. Addiritturain un'altra. Ma questa volta pernon c'è nessun record da festeggiare, nessuna graduatoria da celebrare. Sotto la Madonnina ...

GianlucaParla : Lo smog uccide: Milano quinta in Europa per morti da No2 (oltre 2mila si potevano evitare) - claudio_2022 : Lo smog uccide: Milano quinta in Europa per morti da No2 (oltre 2mila si potevano evitare) - infoitinterno : Lo smog uccide: Milano quinta in Europa per morti da No2 (oltre 2mila si potevano evitate) - RedazioneLaNews : #Milano Lo smog uccide: Milano quinta in Europa per morti da No2 (oltre 2mila si potevano evitate) - VicenzaPiu_com : Anche lo #smog uccide: studio ‘#TheLancet’ su mortalità prematura per #PM25, #Vicenza quarta in #Europa @TheLancet… -