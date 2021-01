Lo scrittore Foer | ' Trump è stato utile agli americani | ci ha costretti a capire cosa non vogliamo essere'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La presidenzaè stata per gli Usa un incubo da sopportare ed ha raggiunto l'apice nelle ultime settimane, ma loe saggista americano Safrantrova un lato positivo. '...

globalistIT : - VeronicaPasseri : 'I miei sogni sono una sorta di equilibrio tra l'andare indietro e l'andare avanti': su @RaiNews lo scrittore ameri… -

Ultime Notizie dalla rete : scrittore Foer

L'HuffPost

Il saggista americano: "Abbiamo toccato il fondo e ripreso coscienza. Posso solo essere ottimista adesso: Biden può unificare il paese" ...“Trump è stato utile per l’America. Abbiamo toccato il fondo. Ci siamo resi conto di cosa non vogliamo essere, e come cambiare. Ci ha obbligati a prendere coscienza. Perciò sono ottimista, perché Bide ...