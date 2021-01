"Lo pensa il 58 per cento". Masia brutale: il sondaggio con cui seppellisce (per sempre) il governo-Conte (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altra batosta per il governo. Anche Fabrizio Masia parla di un "governo uscito più debole", dopo lo strappo di Matteo Renzi. Il sondaggista in collegamento con Agorà su Rai 3 riporta le cifre con cui gli italiani condannano l'esecutivo di Giuseppe Conte. "Per il 58 per cento degli italiani i giallorossi sono usciti indeboliti a fronte - prosegue il direttore di Emg Acqua - di un 25 per cento che invece crede sia più forte dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva". Mentre il rimanente 17 per cento preferisce non rispondere. Da qui il monito di Masia: "A questo punto il processo che dovrà affrontare sarà quello di rafforzamento e poi vedremo". Insomma, nulla di buono per il premier alle prese con una maggioranza risicatissima. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altra batosta per il. Anche Fabrizioparla di un "uscito più debole", dopo lo strappo di Matteo Renzi. Il sondaggista in collegamento con Agorà su Rai 3 riporta le cifre con cui gli italiani condannano l'esecutivo di Giuseppe. "Per il 58 perdegli italiani i giallorossi sono usciti indeboliti a fronte - prosegue il direttore di Emg Acqua - di un 25 perche invece crede sia più forte dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva". Mentre il rimanente 17 perpreferisce non rispondere. Da qui il monito di: "A questo punto il processo che dovrà affrontare sarà quello di rafforzamento e poi vedremo". Insomma, nulla di buono per il premier alle prese con una maggioranza risicatissima.

