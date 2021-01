Liverpool ko con il Burnley. Klopp non vince in Premier da un mese (Di venerdì 22 gennaio 2021) Liverpool (REGNO UNITO) - Continua la crisi del Liverpool di Klopp in Premier League. I Reds, infatti, vengono superati dal Burnley e scivolano a - 6 dal Manchester United capolista. I padroni di casa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021)(REGNO UNITO) - Continua la crisi deldiinLeague. I Reds, infatti, vengono superati dale scivolano a - 6 dal Manchester United capolista. I padroni di casa ...

LorisMinervini : bayern eliminato da una di C Il Madrid uno schifo immane Liverpool perde in casa con burnley Il Barcellona 0 a 0 co… - Francy_Loca : RT @delinquentweet: Aggiornamenti random dal resto d'Europa: - Barcellona ancora 0-0 con il Cornellà al 90', e ha sbagliato due rigori - L… - iltifososocial : Cade l’imbattibilità casalinga del #Liverpool che durava da ben 68 partite, ma a preoccupare maggiormente è lo stat… - sportli26181512 : Premier, Liverpool ko con il Burnley. Manchester United a +6: Seconda sconfitta nelle ultime tre partite in campion… - Tomele03 : @BobbyMcflyy @GGiglio99 Dai quel campionato con Manchester e Liverpool rispettivamente a 98 e 97 é stato stupendo -