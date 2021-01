Liverpool-Burnley (mercoledì, ore 21.00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 21 gennaio 2021) La squadra di Jurgen Klopp non vince in campionato da quattro partite ma la classifica è molto corta: anche se ha perso il comando nulla è perduto. È giusto dire che lo scontro diretto di domenica tra Liverpool e Manchester United ha fatto detto poco, se non che senza tifosi sugli spalti i pareggi nei InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 21 gennaio 2021) La squadra di Jurgen Klopp non vince in campionato da quattro partite ma la classifica è molto corta: anche se ha perso il comando nulla è perduto. È giusto dire che lo scontro diretto di domenica trae Manchester United ha fatto detto poco, se non che senza tifosi sugli spalti i pareggi nei InfoBetting: Scommesse Sportive e

InfobettingOdds : RT @infobetting: Liverpool-Burnley (mercoledì, ore 21.00): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Liverpool-Burnley (mercoledì, ore 21.00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Liverpool-Burnley (mercoledì, ore 21.00): formazioni, quote, pronostici - bet4win_org : Inizio di settimana da incorniciare per i ns. #pronostici sulla #PremierLeague con un 5 su 5 che ha prodotto un ROI… - Deepnightpress : Raddoppio 21-01-21: Lazio Vs Parma e Liverpool Vs Burnley #bettingtips -