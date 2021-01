LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco | Eurolega basket in DIRETTA | comincia la sfida del Forum!

(Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-0 2/2 di LeDay dalla lunetta. 4-0 Delaney brucia la difesa e segna appoggiando al vetro. 2-0 Eccolo il primo canestro. Ci pensa Zach LeDay. Sono passati due minuti e si aspetta ancora il primo canestro. Anchespreca malamente i primi due attacchi. Subito fallo in attacco di Lucic. Palla recuperata da Moraschini. SI! 20.44: Risuona l’inno dell’. Tra poco si! 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.36: Queste le parole del coach milanese: “Affrontiamo una squadra eccellente, ben organizzata, ben allenata e con tanta profondità. Purtroppo dovremo farlo con un roster ridotto, perché alle assenze di Shavon Shields e Vlado Micov, si sono aggiunte quelle di Jeff Brooks e Michael Roll. Proveremo ...

Scontro fra la quinta e la sesta in classifica al Mediolanum Forum. Il Bayern di Andrea Trinchieri, probabilmente il Most Improved Team dell'anno a pari merito con lo Zenit di Xavi Pascual, arriva ad ...Diretta Milano Bayern streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 21^ giornata di basket Eurolega, siamo al Mediolanum Forum.