LIVE Musetti-Bonzi, ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: l'azzurrino ha nel mirino i quarti di finale, si comincia alle 08.00 italiane (Di giovedì 21 gennaio 2021) 07.50: 10? all'inizio del confronto. 07.48: Un match che tanto si deciderà sulla velocità di palla e su chi per primo riuscirà a prendere l'iniziativa per aggredire l'altro nello scambio. 07.45: C'è da dire che anche il francese, ko nel primo round delle qualificazioni per lo Slam australiano contro il connazionale Quentin Halys, vuol prendersi delle rivincite. Ricordiamo che nel 2020 Bonzi fu avversario al secondo turno di Jannik Sinner al Roland Garros 2020, venendo sconfitto nettamente dall'altoatesino per 6-2 6-4 6-4. 07.42: Il transalpino ha un tennis potente che può adattarsi all'hard, ricordando ad esempio la semifinale dell'anno passato proprio in questa sede. 07.39: Il gioco del nativo di Carrara, ora come ora, pare essere ancora poco affine e la velocità di palla non ...

Musetti-Bonzi in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Challenger Istanbul 2021

Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi sono opposti al secondo turno del Challenger di Istanbul 2021. Il giovanissimo azzurro, allievo di Tartarini, ha sconfitto all’esordio Petrovic in due set tirati. Oggi ...

