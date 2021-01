LIVE Musetti-Bonzi 1-6 1-0, ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: comincia bene l’azzurrino il 2° set (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Musetti nel 2° set, rovescio lungolinea splendido in accelerazione dell’azzurro. Bonzi alla battuta. 40-15 Altra discesa a rete ottima di Musetti che trova il tempo di intervento per colpire la palla in maniera perfetta. 30-15 Splendido dritto in contropiede di Musetti, dopo una buona prima. 15-15 Ottima demi-volée di Musetti che segue a rete il dritto lungolinea. 0-15 Attacco troppo corto col dritto di Musetti e passante di dritto incrociato di Bonzi. Finisce qui il primo set in favore di Bonzi per 6-1. Una prestazione molto deludente per Musetti, incapace di leggere le traiettorie del servizio dell’avversario e soprattutto in difficoltà nello scambio da ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0nel 2° set, rovescio lungolinea splendido in accelerazione dell’azzurro.alla battuta. 40-15 Altra discesa a rete ottima diche trova il tempo di intervento per colpire la palla in maniera perfetta. 30-15 Splendido dritto in contropiede di, dopo una buona prima. 15-15 Ottima demi-volée diche segue a rete il dritto lungolinea. 0-15 Attacco troppo corto col dritto die passante di dritto incrociato di. Finisce qui il primo set in favore diper 6-1. Una prestazione molto deludente per, incapace di leggere le traiettorie del servizio dell’avversario e soprattutto in difficoltà nello scambio da ...

