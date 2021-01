LIVE Musetti-Bonzi 0-2, ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: subito break per il francese (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo Bonzi. 0-15 Nuovo gratuito di Musetti che affossa in rete il suo dritto in manovra. Brutto inizio per Musetti, sorpreso dalla risposta immediata al servizio del francese e break per lui. 2-0 per Bonzi dunque in questo 1° set. 0-40 Doppio fallo e tre palle break per Bonzi. 0-30 Altro grave errore in manovra di Musetti, che non trova il campo col dritto. 0-15 Dritto lungolinea vincente di Bonzi che sfrutta due dritti troppo corti di Musetti. Servizio vincente di Bonzi e il francese conduce 1-0 nel 1° set, ora Musetti andrà alla battuta. 40-15 Eccede in ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Doppio fallo. 0-15 Nuovo gratuito diche affossa in rete il suo dritto in manovra. Brutto inizio per, sorpreso dalla risposta immediata al servizio delper lui. 2-0 perdunque in questo 1° set. 0-40 Doppio fallo e tre palleper. 0-30 Altro grave errore in manovra di, che non trova il campo col dritto. 0-15 Dritto lungolinea vincente diche sfrutta due dritti troppo corti di. Servizio vincente die ilconduce 1-0 nel 1° set, oraandrà alla battuta. 40-15 Eccede in ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seguite con noi il match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi: in palio l'accesso ai quarti del Chal… - livetennisit : Challenger Istanbul: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Giusti… - zazoomblog : LIVE Musetti-Petrovic 3-4 Challenger Istanbul 2021 in DIRETTA: si va avanti senza break - #Musetti-Petrovic… -