LIVE – Italia-Slovacchia | preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima sfida del girone prima dei quarti per l’dellache al torneodicerca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa di Paolo Zizza sfiderà l’abbordabileper tenere saldo il primo posto, ma questo dipenderà anche dal risultato dell’Olanda con la Francia ancora in corsa anche lei per il primato. Si parte alle ore 18 di giovedì 21 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE – DOVE VEDERLE IN TV IL CALENDARIO DELL’– LE CONVOCATE DELL’IL REGOLAMENTO, CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA– ...