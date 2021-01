LIVE Italia-Slovacchia, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: la vittoria vale l’Ungheria in semifinale (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: I risultati di oggi destano tanti sospetti: l’Ungheria, che vuole l’Italia in semifinale, ha schierato le riserve e ha perso 5-8 contro la Grecia la partita decisiva per la vittoria del girone, l’Olanda che punta ad affrontare la Grecia ha battuto con 9 gol di scarto la Francia e dunque l’Italia con una vittoria con qualsiasi punteggio sarebbe prima nel suo girone e in semifinale, dopo il pro-forma dei quarti di domani (contro la perdente di Kazakhistan-Israele), affronterebbe l’Ungheria in semifinale 17.41: Il dilemma c’è anche se alla fine l’Italia giocherà per vincere. una vittoria significa vincere il girone e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: I risultati di oggi destano tanti sospetti:, che vuole l’in, ha schierato le riserve e ha perso 5-8 contro la Grecia la partita decisiva per ladel girone, l’Olanda che punta ad affrontare la Grecia ha battuto con 9 gol di scarto la Francia e dunque l’con unacon qualsiasi punteggio sarebbe prima nel suo girone e in, dopo il pro-forma dei quarti di domani (contro la perdente di Kazakhistan-Israele), affronterebbein17.41: Il dilemma c’è anche se alla fine l’giocherà per vincere. unasignifica vincere il girone e ...

Il commento dell'ex centrocampista del Bologna e del Toro Blerim Dzemaili, che rivela di essere simpatizzante rossonero.

17:30 L’Atalanta di mister Brambilla difenderà stasera al Gewiss Stadium la Supercoppa Italiana, alzata al cielo di Bergamo lo scorso ottobre a seguito di una vittoria per 2-1 sulla Fiorentina. Propr ...

